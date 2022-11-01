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НовостиОбщество1 ноября 2022 12:36

Стали известны самые популярные имена новорожденных в Курской области

В региональном ЗАГСе подвели итоги за десять месяцев 2022 года
Кристина ГОРБАТЕНКО
Всего в 2022 году в органах ЗАГС Курской области было зарегистрировано 6798 детей

Всего в 2022 году в органах ЗАГС Курской области было зарегистрировано 6798 детей

Фото: Архив "КП"

В ЗАГСе Курской области назвали самые популярные имена новорожденных детей по итогам десяти месяцев 2022 года. Так, среди мальчиков наиболее популярным стало имя Артем, оно лидирует с 2019 года. Среди девочек – София, выбор этого имени сохраняется с 2021 года.

Также в десятке самых популярных мужских имен: Михаил, Иван, Матвей, Александр, Максим, Даниил, Дмитрий, Кирилл и Егор. Среди женских наиболее частые: Мария, Варвара, Ева, Виктория, Ксения, Анна, Полина, Милана, Алиса и Дарья.

А вот самыми редкими стали: Марат, Герман, Наталья, Тамара, Эмма. Такими именами назвали по одному ребенку из всех родившихся в 2022 году.

Добавим, всего в 2022 году в органах ЗАГС Курской области было зарегистрировано 6 798 детей, из них 3 591 мальчик и 3 207 девочек.