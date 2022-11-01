Курян приглашают на "Ночь искусств"

По завершении экскурсии в 17:30 в уютном кинозале покажем военную драму Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 ноября встречайте «Ночь искусств»! В рамках всероссийской акции Курский кинофонд проведет «Ретропремьеру».

В 17:00 пройдет киноэкскурсия по тайным уголкам кинофонда. Вместе заглянем на фильмобазу, познакомимся с пленочными проекторами разных лет, попробуем себя в роли фильмопроверщика.

По завершении экскурсии в 17:30 в уютном кинозале покажем военную драму Владимира Хотиненко «Поп».

Действие разворачивается в период с августа 1941 по февраль 1944 года. На северо-западе России начинается воскрешение христианской традиции, а именно церковного быта. Однако это происходит в крайне тяжелых условиях немецкой оккупации. Как не потерять присутствие духа и вселить его в других людей? Мало кто сумеет справиться с подобной задачей. Отцу Александру предстоит взять на себя тяжелую, но важнейшую из миссий в период ожесточенной войны – сохранить веру народа в собственные силы, тем самым не позволяя противнику разгромить родной дом.

Показ фильма пройдет с 35 мм пленки.

Режиссер Владимир Хотиненко создал пронзительную историю о войне, жизни и смерти, поиске правды и умении сохранить в себе человека в самых, казалось бы, нечеловеческих условиях военного времени.

Адрес: Зеленая, 32 (Курский киновидеофонд)

Вход свободный. Запись на мероприятие: в личные сообщения организаторам или по тел. 52-98-20 (в будние дни).