Курян приглашают на интерактивный урок истории, приуроченный к 81-ой годовщине обороны Курска

Гости посмотрят и обсудят документальный фильм «Рубежи обороны. Курск 1941-ый» Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

2 ноября куряне смогут побывать на интерактивном уроке истории, приуроченном к 81-ой годовщине обороны города Курска. В 11:00 в кинотеатре «Сказка» состоится кинопоказ документального фильма «Рубежи обороны. Курск 1941-ый», снятый в рамках проекта победителя Президентского фонда культурных инициатив «Киноправда о войне».

После просмотра пройдет обсуждение фильма с кандидатом исторических наук, членом РВИО Олегом Аргуновым. Кроме это, в областной администрации добавляют, в кинотеатре будет работать выставка «Оружие Победы» общественной организации «Гранит».