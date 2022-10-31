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НовостиСпорт31 октября 2022 8:50

Курское «Динамо» проиграло матч за баскетбольный Суперкубок России УГМК из Екатеринбурга

Для выявления победителя потребовался овертайм
Алексей СЕРГУНИН
Наставник "Динамо" Тибо Пети дает указания своим подопечным. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Наставник "Динамо" Тибо Пети дает указания своим подопечным. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Накануне, 30 октября, в Курске был разыгран первый трофей женского баскетбольного сезон – Суперкубок России. Его оспаривали действующий чемпион и обладатель Кубка страны местное «Динамо» и вице-чемпион страны УГМК из Екатеринбурга.

Первая четверть осталась за гостями – 26:19. Но уже к исходу третьей вели хозяйки паркета – 52:51. В четвертой четверти уже уральские девушки вышли вперед. Более того, за минуту 40 секунд до истечения основного времени матча УГМК вел «плюс семь». Но динамовки совершили рывок, и гостям пришлось отыгрываться. Точный бросок Александры Штанько перевел игру в овертайм – 67:67. В дополнительной пятиминутке чуточку удачнее оказались гости. 11:7 и итоговые 78:74 в пользу УГМК.

В число самых результативных игроков «Динамо» вошли – Елизавета Шабанова (17 очков), Эва Лисец, Анна Буровая (по 13) и Олеся Сафонова (семь).