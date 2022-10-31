Курское «Динамо» проиграло матч за баскетбольный Суперкубок России УГМК из Екатеринбурга

Наставник "Динамо" Тибо Пети дает указания своим подопечным. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Накануне, 30 октября, в Курске был разыгран первый трофей женского баскетбольного сезон – Суперкубок России. Его оспаривали действующий чемпион и обладатель Кубка страны местное «Динамо» и вице-чемпион страны УГМК из Екатеринбурга.

Первая четверть осталась за гостями – 26:19. Но уже к исходу третьей вели хозяйки паркета – 52:51. В четвертой четверти уже уральские девушки вышли вперед. Более того, за минуту 40 секунд до истечения основного времени матча УГМК вел «плюс семь». Но динамовки совершили рывок, и гостям пришлось отыгрываться. Точный бросок Александры Штанько перевел игру в овертайм – 67:67. В дополнительной пятиминутке чуточку удачнее оказались гости. 11:7 и итоговые 78:74 в пользу УГМК.

В число самых результативных игроков «Динамо» вошли – Елизавета Шабанова (17 очков), Эва Лисец, Анна Буровая (по 13) и Олеся Сафонова (семь).