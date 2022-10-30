В Курской области сотрудник ГОКа погиб при ремонте экскаватора

В Курской области 33-летний работник горно-обогатительного комбината погиб при замене ковша экскаватора. ЧП случилось в пятницу, 28 октября. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Курской области. Правоохранители начали доследственную проверку по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По первоначальной информации, потерпевший в составе бригады проводил плановые работы по техническому обслуживанию экскаватора. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.