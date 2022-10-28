Две школьницы из Курска получили по одному миллиону рублей

Девочки соревновались со старшеклассниками из 83 регионов России Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации сообщили, что куряне стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». Проект проводится при поддержке Министерства просвещения России.

Так, победу одержали Анастасия Козлова (школа № 43 ) и Софья Токарева (школа № 5 ), они получили по одному миллиону рублей. Девочкам пришлось соревноваться со старшеклассниками из 83 регионов России.

Также школьники из Курска — Илья Костилов, Арина Шаталова, Александра Соболева, Татьяна Щурова и Екатерина Кононова получат сертификат на туристическую поездку в рамках программы «Больше, чем путешествие» и 200 тысяч рублей. Остальные курские участники стали призерами конкурса.

Всего семь школьников из Курска стали победителями, а шесть – призерами конкурса.