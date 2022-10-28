От коронавируса умерла 56-летняя курянка

В регионе растет количество заболевших COVID-19 за сутки Фото: Архив "КП"

В Курской области растет количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 28 октября, в регионе ковид заболели еще 66 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 147 846 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 134 человека, на ИВЛ – 7 (7 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2522 человека. Не обошлось без летальных случаев и за минувшие сутки – умерла 56-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.