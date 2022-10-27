За сутки ковид подтвердился у 59 курян

В регионе продолжают фиксировать случаи ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 27 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 147 780 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 59 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 138 человек, на ИВЛ – шесть (инвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в Курской области от ковид умер 2521 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что от осложнений коронавируса умер еще один курянин – 64-летний мужчина.