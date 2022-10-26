В СВО погиб рядовой из Курской области

Олег Рыжих погиб 19 октября Фото: материалы пресс-служб

19 октября во время выполнения боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб еще один курянин – рядовой Олег Рыжих. Трагическую новость сообщили в областной администрации.

Военнослужащий родился в селе Пселец Пристенского района. После службы в армии он работал на одном из белгородских предприятии.

В июне 2022 года Олег Анатольевич заключил контракт о прохождении военной службы. Служил в разведроте воздушно-десантной дивизии. Погиб в бою, ему было 33 года.

Олег Рыжих представлен к ордену Мужества посмертно. Сегодня, 26 октября, в Пристенском районе простились с военнослужащим.