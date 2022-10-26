В Курске отремонтируют трамвайное полотно, отделенное от проезжей части

Продолжается реконструкции трамвайных путей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается реконструкция трамвайных путей. Работы проходят в рамках реализации концессионного соглашения. Так, в областной администрации сообщили, что проведут реконструкцию и на трамвайном полотне, отделенном от проезжей части.

Такие пути будут обосабливать с помощью установки ограждения вдоль зоны трамвайных путей и устройства трамвайных путей на разных высотных отметках с проезжей частью. На этом участке будет использовать конструкцию с верхним покрытием из крупноразмерных железобетонных плит.

Всего в результате реконструкции обновят четыре типа трамвайных путей.