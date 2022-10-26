Курские огнеборцы спасли 25 человек во время пожара в подвале многоэтажки

Пожар произошел на улице Челюскинцев Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

26 октября в 00:27 26 октября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о задымлении в подвале многоэтажного дома на улице Челюскинцев.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар.

- Было сильное задымление, дым очень едкий. Быстро из подвала он поднимался по этажам и в квартиры. Поэтому мы сразу приступили к эвакуации, - рассказывает начальник караула второй пожарно-спасательной части Кирилл Сошников.

Загорание было локализовано в 01:01, справиться с огнем удалось в 01:03. Очаг пожара был в подвальном помещении, горели вещи б/у на площади 15 квадратных метров.

Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 80 человек, спасли – 25. Во время пожара никто не пострадал, его причину и ущерб выясняют.

В региональном МЧС рассказывают, оперативно спасти и эвакуировать людей помогла бдительность домовладельцев. Один из которых, заметив скачки электричества и запах гари, вышел на балкон и увидел клубы дыма. После этого, закрыл плотно окна и сообщил о пожаре соседям. У другого жильца оказались ключи от подвального помещения, что позволило быстро подобраться к источнику огня и потушить его.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».