В Курской области собирают деньги для мобилизованных и добровольцев

Администрация области рассмотрит коммерческие предложения от местных производств Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область принимает участие в проекте по поддержке мобилизованных и добровольцев.

- Организаторы акции доработали механизм и сделали помощь адресной для субъектов РФ. Для каждого региона появился свой QR-код, пройдя по которому пользователь попадает сразу на страницу регионального сбора. Деньги, которые планирует перевести участник акции, пойдут на помощь бойцам из конкретного региона, - сообщает администрация Курской области. - Куряне могут помочь мобилизованным из нашего региона, участвующим в выполнении задач специальной военной операции, а также добровольцам, отрядам территориальной обороны и бойцам батальона «Сейм».

Кроме того, администрация Курской области рассмотрит коммерческие предложения от предприятий, готовых производить продукцию для нужд участников СВО. Предложения могут быть использованы для поддержки военнослужащих, мобилизованных от Курской области, помощи освобожденным территориям и соседним регионам. Заявки от предприятий принимаются Фондом развития Курской области по почте: frko2019@bk.ru, добавили в Доме Советов.