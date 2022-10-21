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Здоровье21 октября 2022 11:02

От ковид умер 62-летний курянин

На ИВЛ находятся шесть пациентов
Ольга ДАНИЛОВА
Число новых заражений в регионе пошло на убыль

Число новых заражений в регионе пошло на убыль

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 21 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 147 475 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 55 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 132 человека, на ИВЛ – шесть (пять – инвазивная, один - неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии на сегодняшний день в регионе от ковид скончались 2519 человек. В том числе за последние сутки - мужчина 62 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.