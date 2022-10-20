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Политика20 октября 2022 14:45

Родные курских военнослужащих пожаловались на ненадлежащие условия службы участников СВО

Родственники сообщили губернатору региона о недостаточном снабжении военных
Ольга ДАНИЛОВА
Глава региона направил письмо на имя командующего Западной группировкой войск с просьбой разобраться в ситуации

Глава региона направил письмо на имя командующего Западной группировкой войск с просьбой разобраться в ситуации

Фото: Светлана ВОЛКОВА

К губернатору Курской области Роману Старовойту обратились члены семей военнослужащих, которые сообщили о ненадлежащих условиях службы и недостаточном снабжении всем необходимым участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации региона.

Глава региона направил письмо на имя командующего Западной группировкой войск с просьбой разобраться в ситуации. Также администрацией Курской области направлено обращение в военную прокуратуру с просьбой уделить особое внимание озвученной проблеме, сообщили в Доме Советов.

- Вопрос с нехваткой материального обеспечения решили совместными усилиями. 19 октября из Курска отправили дополнительную гуманитарную помощь для военнослужащих-участников специальной военной операции. В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, вода, медикаменты, спальные мешки, средства гигиены, газовые баллоны, инструменты. Помощь в сборе необходимого имущества оказали в том числе представители общественных организаций. Дополнительное обеспечение будет вновь направлено нашим бойцам, если в этом будет потребность, - сказали в обладминистрации.

Представители комитета региональной безопасности Курской области убедительно просят родственников военнослужащих не сообщать в социальных сетях местонахождение наших военных, выполняющих задачи СВО, так как это представляет большую опасность.