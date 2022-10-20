В Курске сгорели гараж и машина

Во время пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России 20 октября в 06:21. На улице Новомосковской было возгорание в гараже.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытии огнеборцы незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Загорание было локализовано в 06:43, справиться с огнем удалось в 07:11. Пожар тушил 21 человек и семь единиц техники.

- В результате пожара в кирпичном гараже размером 70 квадратных метров, пристроенном к жилому дому, сгорел легковой автомобиль «Mazda CX-9». Гараж выгорел по всей площади. В доме закопчены стены и потолок коридора и кухни на площади 50 квадратных метров, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Во время пожара никто не пострадал, его причину и ущерб выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».