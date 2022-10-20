В Курской области 20 октября пройдут стрельбы

Учения пройдут западнее Рыльска Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области 20 октября вновь пройдут учебные стрельбы российских военнослужащих на специальных полигонах западнее Рыльска.

- Это способствует повышению боевого мастерства, изучению "в деле" новых видов стрелкового оружия. Прошу жителей Рыльского района не волноваться и отнестись к этому с пониманием, - обратился к курянам глава Рыльского района Андрей Лисман в соцсети.

Ранее КП сообщала, что Президент РФ Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования – это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

Указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» подписан 19 октября Владимиром Путиным.

В остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов глава государства ввел повышенный уровень готовности. В других субъектах – базовый. Кроме того, военное положение установили в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.