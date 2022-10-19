Федеральные кардиохирурги осмотрели курских ребят

Подобные осмотры проходят в Курске регулярно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кардиохирурги из федерального центра им. В.И. Шумакова совместно с врачами-кардиологами областной детской клинической больницы провели консультативный прием. Специалисты осмотрели 61 ребенка с пороками развития сердечно-сосудистой системы.

В результате отобрали девять пациентов, которым в счет квоты Курского региона проведут высокотехнологичные оперативные вмешательства на сердце.

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика В.И. Шумакова сотрудничает с курскими кардиологами более 18 лет. За это время была выстроена слаженная работа. Специалисты центра регулярно приезжают в Курск на первичный приём и для динамического наблюдения за пациентами.

Курская областная детская клиническая больница также постоянно сотрудничает с центром сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и Российской детской клинической больницей. При наличии медицинских показаний дети направляются в федеральные клинические центры. Вся помощь оказывается бесплатно, сообщили в комитете здравоохранения региона.