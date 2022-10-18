В Курской области нашли два артснаряда

При обнаружении подозрительного предмета курян просят звонить в «Службу спасения – 112» Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что в 1-ом Поныровском сельсовете нашли ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 18 октября.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что обнаружен был артиллерийский снаряд 88 миллиметров. Его изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Также 18 октября артснаряд 75 миллиметров нашли вблизи деревни Халино Курского района. Его тоже вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».