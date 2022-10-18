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Происшествия18 октября 2022 11:11

Под Курском в ДТП погибла 52-летняя женщина

Авария произошла в Суджанском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
Женщина-пешеход скончалась до приезда скорой помощи

Женщина-пешеход скончалась до приезда скорой помощи

Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 17 октября примерно в 19:30 на улице Энгельса в Судже. Как рассказывают в региональном УГИБДД, 36-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», сбил 52-летнюю женщину-пешехода. В результате столкновения женщину отбросило на полосу встречного движения, где на нее наехал автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого был 63-летний водитель.

В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего 17 октября в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Курске на проспекте Вячеслава Клыкова примерно в 17:25. По предварительным данным, 57-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-310210», сбил 28-летнего велосипедиста.

В результате ДТП велосипедист получил ранения и был доставлен в больницу.