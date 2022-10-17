Курский «ЮЗГУ-Атом» во второй раз одолел дубль калининградского «Локомотива»

«ЮЗГУ-Атом» занимает пятое промежуточное место (13 очков). Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

Вчера, 16 октября, в спорткомплексе ЮЗГУ завершился тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». Местный «ЮЗГУ-Атом» во второй раз выяснял отношения с дублем калининградского «Локомотива». Если в первой встрече наши землячки выиграли в трех партиях, то на сей раз им понадобилось четыре - 25:20, 25:22, 22:25, 25:22 и итоговые 3:1.

- Я думаю, что в течение чемпионата «Локомотив-2» сможет много, кого обыграть и, соответственно, команда будет бороться за призовые места, - заявил после вчерашней игры наставник «атомных» Юрий Токарев. - Мы вышли в полуфинал кубка России, где будет 12 сильнейших команд. Мы встретимся с призерами чемпионата и чемпионами России. А после уже нас ждет и третий тур чемпионата. Стараемся подготовиться так, чтобы нам хватило сил на дальнейшие игры, будем анализировать и исправлять ошибки, готовясь к следующему матчу».

После вчерашнего игрового дня лидирует «Тюмень» (19 очков). В ТОП-3 также входят омская «Омь» (17) и владимирский «Муром» (16). «ЮЗГУ-Атом» занимает пятое промежуточное место (13 очков). При этом наши девушки провели на две игры меньше. Теперь с 3 по 6 ноября курские волейболистки проведут по два матча в Калининграде с «Муромом» и московским «Лучом».