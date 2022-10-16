В курской школе открыли профильные космические классы

В программе — космическая физкультура, экология космоса, космическая математика, физика и многое другое Фото: Светлана ВОЛКОВА

В школе № 18 открыли профильные космические классы. Это совместный проект образовательного учреждения с госкорпорацией Роскосмос.

— С Роскосмосом заключили договор о сотрудничестве. Нам прислали программы и учебники в электронном виде. В ближайшее время их напечатают. Это направление так же, как и все уже существующие в нашей школе, будет способствовать профориентации ребят, — рассказала директор Светлана Медвецкая.

На презентации присутствовал директор Центра научно-технического и инновационного сотрудничества с иберо-американскими странами Николай Фролов. Он рассказал, что занимается научно-техническим сотрудничеством, созданием и запуском наноспутников. Один из них он продемонстрировал школьникам. Интересная деталь — стоимость «начинки» такого объекта — 10 млн рублей.

— В космонавтике нужны не только космонавты, но и инженеры, специалисты по обработке металлов, химики, социологи. Любая специальность важна, — ответил Николай Сергеевич на вопрос ребят о том, как попасть в космонавтику.

Школьники, начиная с пятого класса начнут изучать космическую тематику с упором на инженерное направление. В программе — космическая физкультура, экология космоса, космическая математика, физика и многое другое. Постигать космическую программу ребята будут в рамках внеурочной деятельности.