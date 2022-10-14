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Происшествия14 октября 2022 13:55

Курянка перевела мошенникам более 80 тысяч рублей

Неизвестный представился сотрудником банка
Кристина ГОРБАТЕНКО
Женщине сообщили, что с ее банковского счета кто-то пытается списать сбережения

Женщине сообщили, что с ее банковского счета кто-то пытается списать сбережения

Фото: Архив "КП"

В мобильном мессенджере курянке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что с ее банковского счета злоумышленники пытаются списать сбережения, чтобы это предотвратить, необходимо срочно провести несколько несложных операций.

- Женщина обратила внимание, что на фотографии звонившего в мобильном мессенджере установлено изображение логотипа банка, это убедило ее в достоверности сообщенной информации. Поэтому, когда женщине стали поступать смс-сообщения с цифровыми кодами, она, не сомневаясь, сообщала их лже-представителям банка, - рассказывают в региональном УМВД.

После часового телефонного разговора, женщина зашла в мобильное приложение и обнаружила, что с ее счета списали более 80 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводят проверку.