Курянка перевела мошенникам более 80 тысяч рублей

Женщине сообщили, что с ее банковского счета кто-то пытается списать сбережения Фото: Архив "КП"

В мобильном мессенджере курянке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что с ее банковского счета злоумышленники пытаются списать сбережения, чтобы это предотвратить, необходимо срочно провести несколько несложных операций.

- Женщина обратила внимание, что на фотографии звонившего в мобильном мессенджере установлено изображение логотипа банка, это убедило ее в достоверности сообщенной информации. Поэтому, когда женщине стали поступать смс-сообщения с цифровыми кодами, она, не сомневаясь, сообщала их лже-представителям банка, - рассказывают в региональном УМВД.

После часового телефонного разговора, женщина зашла в мобильное приложение и обнаружила, что с ее счета списали более 80 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводят проверку.