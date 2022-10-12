В Курской области поисковики обнаружили останки трех советских воинов

В регионе немало памятных мест, которые напоминают о событиях Великой Отечественной войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

Участники поискового отряда «Курган» подняли останки трех советских солдат-гвардейцев на поле в районе деревни Снава Поныровского района Курской области.

Обнаруженные останки принадлежат бойцам из состава 231-го гвардейского полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии. Они погибли 6 июля 1943 года во второй день Курской битвы.

Предметов, которые помогли бы установить имена бойцов, не найдено. Поисковики обнаружили элементы экипировки и личные вещи. В частности, найдены две каски, противогаз, гвардейский знак, ремень, обувь и другие вещи, сообщает администрация региона.

Ранее КП рассказывала, что 9 октября на телефон ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок о том, что местные жители нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Находку обнаружили в поселке Озерский Пристенского района Курской области. На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Здесь нашли шесть снарядов времен Великой Отечественной войны, а именно: минометные мины 50 мм. всего шесть штук. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.