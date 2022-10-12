В Курской области 29-летний водитель сбил пенсионера

Мужчину доставили в больницу Фото: Архив "КП"

Авария произошла 11 октября в Курчатове примерно в 16:50 в районе дома № 15 по улице Ленинградская. В региональном УГИБДД рассказывают, 29-летний водитель, управляя автомобилем «ХОНДА СОНАТА», сбил 64-летнего пешехода.

В результате аварии пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 11 октября в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 19:15 на 526 километре автодороги «Москва-Белгород М-2», Курского района. По предварительным данным, 57-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота РАВ 4», не справился с управлением и врезался в бетонный блок. После машина съехала в правый походу движения кювет и перевернулась.

В результате ДТП водитель получил ранения и был доставлен в больницу.