В Курской области проверяют бомбоубежища

Информацию о помещениях для укрытия можно уточнить в УК, ТСЖ, ЖСК по месту жительства Фото: Архив "КП"

Комитет региональной безопасности Курской области совместно с главами муниципальных образований проводит проверку защитных сооружений и средств оповещения населения. Так, в ближайшее время в городских округах и районах области осмотрят подвалы жилых домов, а также специализированные убежища на территории предприятий, которые могут использовать в качестве укрытий при чрезвычайных ситуациях. В Курске фонд защитных сооружений гражданской обороны включает более 90 таких убежищ. В случае необходимости их для укрытия может использовать работающая смена сотрудников. Всю необходимую информацию персонал может получить у ответственного за ведение гражданской обороны на предприятии.

В областной администрации сообщают, что сотрудники управления ГО и ЧС Курска уже проверили подвальные помещения, которые находятся в ведении УК «Сейм» и УК «Соседи».

Для укрытия гражданского населения при чрезвычайных ситуациях используют подвальные помещения и цокольные этажи жилых домов, учреждений образования, культуры и спорта, подвалы и подполья в частных домах, подземные автостоянки, складские подвальные заглубленные помещения торговли и питания, подвальные помещения гостиничных комплексов.

Информацию о помещениях для укрытия можно уточнить в УК, ТСЖ, ЖСК по месту жительства, а также в администрациях районов и городов.