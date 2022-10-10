Под Курском в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист

Подростка доставили в больницу Фото: Архив "КП"

Авария произошла 8 октября примерно в 23:45 на 1 км автодороги "Обоянь-Зорино-Пересыпь" Обоянского района. В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиль ВАЗ-21102, под управлением 46-летнего водителя, столкнулся с велосипедом, за рулем которого был 15-летний велосипедист.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил ранения и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего с 7 по 9 октября в Курской области зарегистрировано 12 ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Железногорском районе. По предварительным данным, 8 октября примерно в 20:10 в районе дома №37 по улице Ленина, 25-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21122, не справилась с управлением транспортного средства и врезалась в ограждение.

В результате ДТП 18-летний пассажир и 29-летняя девушка-пассажир автомобиля ВАЗ получили ранения и были доставлены в больницу.