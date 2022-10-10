Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье10 октября 2022 6:52

От ковид умерла 93-летняя курянка

Статистика новых заражений идет на спад
Ольга ДАНИЛОВА
Летальные случаи фиксируют в основном среди пожилых

Летальные случаи фиксируют в основном среди пожилых

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 10 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 146 452 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 137 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 208 человек, на ИВЛ – 11 (восемь – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид 2515 человек. В том числе за последние сутки - женщина 93 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.