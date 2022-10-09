10 октября в Курской области будет до +13

В регионе похолодает Фото: Светлана ВОЛКОВА

10 октября в Курской области будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие, днем местами умеренные дожди. Ветер северной четверти ночью 4-9, днем 9-14 метров в секунду. Температура: - ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

Метеорологическая дальность видимости 2000-5000 метров.

В управлении Роспотребнадзора по Курской области 14 октября работает горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Специалисты ведомства ответят на вопросы о том, где и как сделать прививку, о составе вакцин, о профилактике гриппа и ОРВИ, об использования медицинских масок и противоэпидемических ограничениях.

Линия будет работать в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Куряне могут обратиться по телефону: 8 (4712) 58-71-86.