Пенсионерка из Курской области перевела мошенникам 150 тысяч рублей

Женщине сообщили, что ее тарифный план устарел Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 58-летней жительнице Железногорска позвонил неизвестный и представился сотрудником технической поддержки сотового оператора. Он сообщил, что тарифный план женщины устарел, и сотовую связь ей будут предоставлять на новых, совсем невыгодных условиях.

Чтобы решить эту проблему пенсионерке предложили оставить действующий тариф, но для этого произвести подтверждение отказа от нового. Женщине выслали сообщение с кодом, который она продиктовала звонившим. После этого мошенники поблагодарили ее за предоставленные коды из смс и закончили разговор.

Спустя несколько месяцев пенсионерка пришла в банк, чтобы снять 150 000 рублей, которые хранились на вкладе, но узнала, что деньги уже были переведены. Как она позже поняла, перевод осуществили тогда, когда ей звонили из сотовой компании.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут.