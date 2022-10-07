От ковид умерла 76-летняя курянка

Статистика новых заражений в регионе идет на спад Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 7 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 146 023 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 176 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 230 человек, на ИВЛ – 11 (девять – инвазивная, двое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2514 человек. В том числе за последние сутки - женщина 76 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В управлении Роспотребнадзора по Курской области по 14 октября работает горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Специалисты ведомства ответят на вопросы о том, где и как сделать прививку, о составе вакцин, о профилактике гриппа и ОРВИ, об использования медицинских масок и противоэпидемических ограничениях.