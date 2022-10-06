41-летний курянин перевел мошенникам 230 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, 41-летнему жителю Льговского района позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчине сообщили, что кто-то пытается оформить на него кредит. Чтобы предотвратить это, мошенники сказали оформить ему кредит и перевести деньги на безопасный счет, который на деле оказался реквизитами преступников.

Когда кредит был оформлен и перечислен на продиктованный счет, мужчина вспомнил, что о подобном обмане уже слышал. Выяснилось, что ранее с ним дважды проводили беседы участковые уполномоченные полиции с разъяснением действий мошенников и простых правилах финансовой безопасности.

Курянин обратился в полицию, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело.