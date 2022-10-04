Курянин из окна расстрелял соседа

Курянина обвиняют в убийстве человека
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Промышленный районный суд Курска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 59-летнего жителя города. Мужчину обвиняют по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку)
По версии следствия 30 сентября пьяный курянин поссорился с соседом. Пришел домой, зарядил охотничье ружье и расстрелял соседа из окна второго этажа своего дома.
- Потерпевший получил огнестрельные ранения в область головы, шеи и туловища, от которых он скончался на месте, - сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.
Суд удовлетворил постановление следователя Сеймского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Курской области, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, добавили в ведомстве.