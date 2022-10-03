Статистика ковид-заражений в Курской области пошла на спад

В регионе при первых симптомах заболевания у пациентов берут тесты на ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 3 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 145 183 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 450 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 286 человек, на ИВЛ – десять (девять – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2512 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы

Ранее КП сообщала, что в управлении Роспотребнадзора по Курской области с 3 по 14 октября будет работать горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Специалисты ведомства ответят на вопросы о том, где и как сделать прививку, о составе вакцин, о профилактике гриппа и ОРВИ, об использования медицинских масок и противоэпидемических ограничениях.

Линия будет работать в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Куряне могут обратиться по телефону: 8 (4712) 58-71-86.