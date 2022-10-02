Облил бензином и поджег: жителя Курской области осудят за убийство знакомого

Следователи Щигровского района завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и в покушении на убийство.

Как выяснили правоохранители, 16 июля житель Курской области вместе с двумя женщинами и мужчиной находился в поселке Плота. В саду одного из домов компания выпивала. И как часто это бывает в таком состоянии, начали всплывать обиды. Во время застолья обвиняемый нашел канистру с бензином и облил горючим знакомого и его сожительницу. После чего зажигалкой поджег мужчину. Пламя охватило одежду и тело потерпевшего. Испуганная женщина смогла сбежать и вызывала полицию.

Потерпевший с множественными ожогами верхних и нижних конечностей, туловища общей площадью 50-60% попал в больницу. Однако, не смотря на помощь медиков, скончался.

- В ходе расследования следователем собраны достаточные доказательства причастности мужчины к инкриминируемым ему преступлениям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, - добавили в региональном СУ СКР.