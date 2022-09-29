В Курской области задержали крупную партию наркотиков

Задержанный находится под арестом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Железногорский» задержали партию синтетических наркотиков.

- Распространением запрещенных веществ через тайники-закладки занимался 27-летний уроженец одного из сопредельных государств. В Железногорск он прибыл специально для совершения преступлений и был задержан оперативниками спустя несколько часов после приезда в регион. Фигуранту удалось проработать меньше недели. Обещанного вознаграждения он так и не получил, - сообщили в УМВД региона.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина забрал оптовую партию наркотиков в соседнем регионе. В Курской области ему нужно было расфасовать ее по более мелким, разложить в тайники, зафиксировать места и перенаправить куратору для рассылки потребителям.

К моменту задержания фигурант успел сделать все 15 закладок в жилом микрорайоне. Впоследствии следственно-оперативная группа наркотики изъяла из тайников. Общий вес обнаруженного запрещенного вещества - метадон - составил около 4 граммов, что является крупным размером.

Следственный отдел МО МВД России «Железногорский» расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств» окончил. На время следствия задержанного арестовали. Ему грозит до двадцати лет колонии.

Изъятые наркотики в дальнейшем по решению суда будут уничтожены, сказали в полиции.