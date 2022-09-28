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Происшествия28 сентября 2022 12:57

60-летний курянин ранил ножом своего знакомого

Мужчину доставили в больницу
Кристина ГОРБАТЕНКО
Устанавливают все обстоятельства преступления

Устанавливают все обстоятельства преступления

Фото: Архив "КП"

Золотухинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, который подозревается в покушении на убийство.

В региональном СУ СК рассказывают, вечером 11 сентября курянин был в доме в деревне 2-е Конево Золотухинского района. Там в ходе конфликта и личной неприязни он один раз ударил ножом в спину своего знакомого.

Раненый мужчина был своевременно доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства этого преступления.