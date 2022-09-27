С начала года 36 молодых курских врачей уехали работать в районы области

Проект должен сделать медицину более доступной в России Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в центральные районные больницы Курской области было трудоустроено 36 специалистов. Условия для работы молодых сотрудников создаются благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. Проект направлен на повышение доступности и эффективности медицинской помощи, улучшение условий для пациентов и медицинского персонала.

Так, по программе «Земский доктор» в Черемисиновскую районную больницу пришла работать молодой врач-терапевт, выпускница Курского государственного медицинского университета Екатерина Беспоясова. Девушка родилась и выросла в поселке Черемисиново. Школу она окончила с золотой медалью и никогда не сомневалась в том, что посвятит себя медицине.

В прошлом году в Черемисиновской ЦРБ проведен капитальный ремонт, на который было выделено 18 млн рублей. Лечебное учреждение получило новое медицинское оборудование – стоматологическую установку, цифровые флюорограф и маммограф.

Кроме того, по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Черемисиновском районе построены и оборудованы три новых ФАПа, на которые было потрачено 27 млн рублей.