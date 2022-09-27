От ковид умер 35-летний курянин

Ситуация с ковид в регионе остается сложной Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 27 сентября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 141 682 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 670 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 304 человек, на ИВЛ – 17 (14 – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2510 человек. В том числе за последние сутки - мужчина 35 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19, на фоне тяжелых хронических заболеваний.