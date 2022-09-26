Курский «ЮГЗУ-Атом» начал чемпионат России по волейболу с двух побед в Череповце

Второй тур «ЮЗГУ-Атом» проведет 15 и 16 октября в спортивном комплексе ЮЗГУ матчами с дублем калининградского «Локомотива». Фото со страницы ВК «Северянка» в VK.

В Череповце завершился первый тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». Курский «ЮЗГУ-Атом» провел по две встречи с местной «Северянкой» и «Динамо» из Анапы. Если южанок курянки дважды одолели с одинаковым счетом 3:0, то вот перед хозяйками тура капитулировали – 2:3 и 0:3.

- В первую очередь хочется сказать, что в нашей игре было много "грязи", - подвел итог выезду на вологодскую землю главный тренер "ЮЗГУ-Атома" Юрий Токарев. - Наверное, это свойственно началу чемпионата, наша команда еще не сыграна, поэтому допускаем невынужденные ошибки. Но, тем не менее, хотелось бы отметить, что сами себе проблемы создаём, но сами их и решаем. Столкнулись с командой Череповца, которая классом повыше - она уже ошибки нам не простила. Поэтому надо подчищать игру, действовать надежнее. А так - неплохо боролись. К сожалению, после болезни все, накрыл нас вирус. Будем надеяться, что команда заиграет стабильнее, будем бороться.

Второй тур «ЮЗГУ-Атом» проведет 15 и 16 октября в спортивном комплексе ЮЗГУ матчами с дублем калининградского «Локомотива». На данный момент «ЮЗГУ-Атом» находится на четвертом месте в турнирной таблице.