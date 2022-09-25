25 сентября в Курске прошел крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Как сообщили в областной администрации, паломники автотранспортом доберутся до Знаменского собора в Курске, где на площади перед собором будет совершен торжественный молебен. С 12:00 до окончания мероприятия движение перекроют на Красной площади. При этом до 13:00 проезд общественного транспорта будет разрешен.

Троллейбусы №1, 2, 9 и 11 будет курсировать до Московской площади, а №7 и 8 – до площади Дзержинского. Общественный транспорт, который ходит со стороны Триумфальной арки и Железнодорожного округа, проедет по улицам Ленина, Золотая и Радищева. Автобусы из Сеймского округа и Северо-Запада в направлении Московской площади будут ездить через Верхнюю Луговую, а в направлении Железнодорожного округа – через 2-ю Новоселовку.

Кроме того, с 6:00 до окончания крестного хода запретят стоянку и парковку на Красной площади, а также улицах Марата, Луначарского и Урицкого.