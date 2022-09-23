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Происшествия23 сентября 2022 6:23

Курянин самостоятельно потушил пожар в квартире

Возгорание произошло в Щиграх
Кристина ГОРБАТЕНКО
В результате пожара сильно повреждена кухня

В результате пожара сильно повреждена кухня

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 22 сентября в 17:48. Горела квартира на улице Лермонтова в городе Щигры.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

В региональном МЧС рассказывают, возгорание самостоятельно потушил хозяин квартиры при помощи подручных средств. В результате пожара огнем в однокомнатной квартире, на кухне размером шесть квадратных метров повреждена мебель, газовая плита и вещи б/у на площади два квадратных метра.

Пожарные спасли одного человека. Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».