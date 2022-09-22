Курский «Авангард» ушел от домашнего поражения в матче с «Металлургом»

26 сентября подопечные Дениса Гершуна сыграют в Южно-Сахалинске с «Сахалином». Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 22 сентября, в матче 12-го тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» принимал на своем поле липецкий «Металлург». После выездной победы в первом круге казалось, что и дома наши парни совладают со «сталеварами». Но ожидания местной публики куряне не оправдали, хотя в итоге отделались легким испугом. Более того, даже улучшили турнирное положение.

На 13-й минуте гости повели в счете – цель поразил Смирных. Но спустя всего пять минут уже «Авангард» был на коне. Имуллин (16-я) и Мингазов (18-я) вывели хозяев поля вперед. Впрочем, продолжения победоносного шествия не получилось. В середине второго тайма опять же с интервалом в две минуты две разящие атаки провели липчане. Глебов (67-я) и Белов (69-я) позволили «Металлургу» во второй раз оказаться впереди. Но довести встречу до победы гости не смогли. На 78-й минуте ничью «Авангарду» принес Войнов – 3:3.

После сегодняшнего игрового дня единоличное лидерство в подгруппе 1 захватил «Авангард» - 28 очков. Далее следуют брянское «Динамо» (27) и столичный «Сахалинец» (22). Теперь 26 сентября подопечные Дениса Гершуна сыграют в Южно-Сахалинске с «Сахалином» (12-е место, четыре очка) в рамках 13 тура.

Что касается бомбардирской гонки, то наш Михаил Земсков продолжает удерживать единоличное лидерство – у него десять точных ударов. В ТОП-3 также входят Ренат Васиченко из «Сахалинца» и Роман Изотов из «Арсенала-2» (по семь).