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Здоровье22 сентября 2022 15:47

В курских школах-интернатах врачи провели медосмотр детей

По результатам диспансеризации назначили лечение и допобследование
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Медосмотры проводят доктора облбольницы

Медосмотры проводят доктора облбольницы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Врачи Областной детской клинической больницы выезжают для осмотров детей в районные школы-интернаты. Обследования проводят детский эндокринолог, ортопед-травматолог, детский хирург, стоматолог, оториноларинголог, окулист, невролог, детский уролог и гинеколог.

Десять врачей областной детской больницы работали в Курчатовском районе, в Пенской школе-интернате. Были проконсультированы 67 детей. 20 сентября 11 врачей в Льговской школе – интернате осмотрели 89 детей, сообщает администрация региона.

Всем детям провели электрокардиографию, ультразвуковые исследования и общеклинические лабораторные исследования. По результатам диспансеризации назначили лечение, при необходимости проводится дополнительное обследование в областной детской больнице.