Под Курском столкнулись квадроцикл и легковушка, погибла женщина

Полиция выясняет обстоятельства ДТП Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном УГИБДД рассказывают, 21 сентября примерно в 16:30 на улице Ново-Почтовой поселка Поныри квадрацикл «CF MOTO CF 500», под управлением 54-летней женщины-водителя, столкнулся с автомобилем «Лада-2112», за рулем которого был 36-летний водитель.

В результате ДТП женщина-водитель квадроцикла скончалась. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 21 сентября в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 19:10 на улице Весенний проезд в Курске. По предварительным данным, 79-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21054», сбил 19-летнюю девушку-пешехода.

В результате ДТП девушка-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу.