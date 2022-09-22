Капремонт оперблока Курской областной больницы закончат в декабре

В больнице появится новое медицинское оборудование Фото: Архив "КП"

Продолжается ремонт в Курской областной больнице. В приемном отделении стационара ремонтируют кабинеты, в которых появится новое медицинское оборудование. В октябре планируют поставить аппараты КТ и МРТ.

Капитальный ремонт продолжается и на пятом этаже этаж операционного блока. Здесь больным оказывают разноплановую хирургическую помощь. После ремонтных работ планируют увеличить пропускную способность оперблока и количество проведенных хирургических вмешательств, сформировать систему «чистых помещений» и современных операционных, которые позволяют выполнять оперативные вмешательства на новом уровне.

В областной администрации сообщают, что рабочие уже закончили монтаж новых инженерных сетей и коммуникаций, реконструкцию энергоподключений, заменили системы водопровода и канализации, установили новые оконные блоки, на очереди - радиаторы отопления, а также приточно-вытяжная вентиляция.

Для ремонта пятого этажа оперблока из бюджета Курской области выделено 77 миллионов рублей. Завершить его планируют в декабре 2022 года.

- Во время ремонтных работ этого оперблока оперативные вмешательства специалисты медучреждения продолжают выполнять в полном объеме на других этажах больницы, - добавляют в областной администрации.