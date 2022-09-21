В Курске в парке Перекальского установили информационные и предупредительные аншлаги

Парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

26 июля 2021 года парк имени С.Н. Перекальского получил статус особо охраняемой природной территорией регионального значения. Здесь установлен режим особой охраны, согласно которому запрещается: выгуливать собак, разводить костры, мусорить, захламлять территорию, уничтожать или повреждать специальные предупредительные аншлаги и информационные знаки, проезжать транспортным средствам, проводить мероприятия без согласования с «Дирекцией по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области» и другие действия, который могут нанести вред природной зоне.

Сейчас в парке установили аншлаг, информирующий граждан о его границах и площади. Об этом рассказали в областной администрации. Также здесь появились таблички, которые запрещают курение, употребление алкогольных напитков, катание на велосипедах, самокатах и скейтах на подиуме.

За нарушение режима особой охраны природного парка предусмотрена административная и уголовная ответственность.