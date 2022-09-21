Под Курском в ДТП ранен подросток

14-летний парень доставлен в больницу Фото: Архив "КП"

Авария произошла 20 сентября примерно в 06:40. Как рассказывают в региональном УГИБДД, на улице Санаторной в деревне1-я Моква автомобиль «Мазда 3», под управлением 26-летней девушки-водителя, столкнулся с автомобилем «Лада Калина», за рулем которого был 18-летний водитель.

В результате ДТП 14-летний пассажир автомобиля «Лада Калина» получил ранения и был доставлен в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства аварии. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

Всего 20 сентября в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Железногорском районе. Примерно в 17:01 на улице Ленина 49-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», сбила 70-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу.