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Политика20 сентября 2022 14:43

ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

Ранен один человек
Кристина ГОРБАТЕНКО
Зафиксировано не менее шести прилетов

Зафиксировано не менее шести прилетов

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 20 сентября, под атаку ВСУ попал Глушковский район Курской области. Обстреляно было село Волфино, об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Зафиксировано не менее шести прилетов. Разрушений нет. Однако один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница, - сказал глава региона.

С осколочными ранениями женщину госпитализировали в районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Также губернатор сообщил, что прямо сейчас ВСУ обстреливают поселок Теткино.

- Система оповещения сработала, граждане находятся в укрытии. Подробности сообщу позже, - сказал Роман Старовойт.