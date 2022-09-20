В Курске убрали 111 поваленных ураганом деревьев

В областном центре второй день устраняют последствия урагана Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжают устранять последствия вчерашнего урагана.

Весь день в различных частях города работали пожарные части, экипажи аварийно-спасательной службы города и области, бригады Курских электрических сетей, комитета городского хозяйства и подрядчики, занимающиеся содержанием городских дорог. Работала и 61 единица специальной техники.

Как сообщили в управлении ГО и ЧС, большинство крупных деревьев и завалов уже убрали. Всего 111 деревьев.

За сегодняшний день сотрудники АО «Спецавтобаза» вывезли 380 кубометров порубочных отходов.

На некоторых улицах продолжаются работы по восстановлению электричества.

Так, в результате падения деревьев без электроснабжения частично оставались жители улицы Присеймская и 4-й Промышленный переулок. В настоящий момент в домах, расположенных на улицах Присеймская 135-209; 122-208 и 4-й Промышленный переулок 1-11 электроснабжение подключено, сообщили в мэрии Курска.

По информации АО «Курские электрические сети» работы продолжаются. Восстанавливается линия электропередач, идущая к общежитиям колледжа.