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Происшествия19 сентября 2022 17:47

Куряне, чьи машины пострадали во время урагана, получат до одного миллиона рублей

Стихия обрушилась на Курскую область 18 сентября
Кристина ГОРБАТЕНКО
Курянам также помогут восстановить разрушенные дома

Курянам также помогут восстановить разрушенные дома

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил у себя в соцсетях, что ураган, который обрушился на регион 18 сентября, не обошел стороной и Кореневский район. Здесь пострадали социальные объекты: школа, детский сад и библиотека. В одном из сел повреждены десять домов, из них семь - значительно.

- В одном из домов проживает многодетная семья — здание, скорее всего, отстроим заново, - заявил глава региона. – Наша основная задача: оперативно восстановить коммуникации, затем приступить к ремонту кровли домов. Дополнительные бригады и материалы обеспечим. Объем работ большой, но силы и средства для оперативного устранения повреждений есть.

Губернатор уверяет, что всем курянам, пострадавшим от стихии, обязательно помогут восстановить жилье и компенсируют поврежденное имущество и автомобили. Суммы будут определять на основании независимой оценки ущерба. Так, автовладельцы смогут получить до одного миллиона рублей, на поврежденное имущество и жилье предусмотрено до полутора миллиона рублей.

Деньги выделят из резервного фонда администрации Курской области. Все подробности можно узнать в местных администрациях.