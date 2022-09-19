Куряне, чьи машины пострадали во время урагана, получат до одного миллиона рублей

Курянам также помогут восстановить разрушенные дома Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил у себя в соцсетях, что ураган, который обрушился на регион 18 сентября, не обошел стороной и Кореневский район. Здесь пострадали социальные объекты: школа, детский сад и библиотека. В одном из сел повреждены десять домов, из них семь - значительно.

- В одном из домов проживает многодетная семья — здание, скорее всего, отстроим заново, - заявил глава региона. – Наша основная задача: оперативно восстановить коммуникации, затем приступить к ремонту кровли домов. Дополнительные бригады и материалы обеспечим. Объем работ большой, но силы и средства для оперативного устранения повреждений есть.

Губернатор уверяет, что всем курянам, пострадавшим от стихии, обязательно помогут восстановить жилье и компенсируют поврежденное имущество и автомобили. Суммы будут определять на основании независимой оценки ущерба. Так, автовладельцы смогут получить до одного миллиона рублей, на поврежденное имущество и жилье предусмотрено до полутора миллиона рублей.

Деньги выделят из резервного фонда администрации Курской области. Все подробности можно узнать в местных администрациях.